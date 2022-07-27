|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 1 АВГУСТА БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПОГРАНСЛУЖБЫ ЕЩЕ В ДВУХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА
15:18 28.07.2022
С 1 августа таможенники будут осуществлять отдельные функции органов пограничной службы в автодорожном пункте пропуска «Бенякони» и железнодорожном пункте пропуска «Бенякони».
Таким образом, сотрудники таможни будут осуществлять такие функции уже в 9-ти пунктах пропуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в обязанности таможенников, работающих в данных пунктах пропуска, помимо осуществления таможенных операций, входит проверка документов водителей грузовых транспортных средств, договоров обязательного страхования владельцев транспортных средств, контроль соблюдения правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также правил транзитного проезда.
В ближайшей перспективе добавятся еще 12 пунктов пропуска. Таким образом таможенные органы будут осуществлять отдельные функции органов пограничной службы практически во всех пунктах пропуска, через которые следуют грузовые автомобили и еще в 7 железнодорожных.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2022
Курсы в банках
на 28.07.2022
Конвертация в банках
на 28.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте