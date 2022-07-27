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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 АВГУСТА БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПОГРАНСЛУЖБЫ ЕЩЕ В ДВУХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА


15:18 28.07.2022

С 1 августа таможенники будут осуществлять отдельные функции органов пограничной службы в автодорожном пункте пропуска «Бенякони» и железнодорожном пункте пропуска «Бенякони».

Таким образом, сотрудники таможни будут осуществлять такие функции уже в 9-ти пунктах пропуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в обязанности таможенников, работающих в данных пунктах пропуска, помимо осуществления таможенных операций, входит проверка документов водителей грузовых транспортных средств, договоров обязательного страхования владельцев транспортных средств, контроль соблюдения правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также правил транзитного проезда.

В ближайшей перспективе добавятся еще 12 пунктов пропуска. Таким образом таможенные органы будут осуществлять отдельные функции органов пограничной службы практически во всех пунктах пропуска, через которые следуют грузовые автомобили и еще в 7 железнодорожных.
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