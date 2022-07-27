По итогам 6 месяцев 2022 года темп роста экспорта продукции ОАО «Гомельдрев» к аналогичному периоду прошлого года составил почти 109%. Об этом сообщил гендиректор предприятия Геннадий Коротченко.

По его словам, доля экспорта в выручке составляет около 93%. География экспорта - более 20 стран.

Предприятие целенаправленно работает по поиску рынков сбыта.

«Последние два месяца наращиваем объемы реализации на традиционных рынках: Россия, Казахстан, Азербайджан, а также восстанавливаем присутствие на утраченных рынках», - проинформировал гендиректор.

Не сходит с повестки переговорный процесс по поставке не попадающих под санкции изделий из плитной продукции и вопрос параллельного экспорта.

ОАО «Гомельдрев» для адаптации к новым условиям приступило к выпуску продукции с использованием лазерной резки, корпусной мебели и стульев с гнутыми элементами, мебели «эконом-класса» из собственной плиты МДФ и др.