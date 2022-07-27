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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ОАО «ГОМЕЛЬДРЕВ» УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 9%
14:54 28.07.2022
По итогам 6 месяцев 2022 года темп роста экспорта продукции ОАО «Гомельдрев» к аналогичному периоду прошлого года составил почти 109%. Об этом сообщил гендиректор предприятия Геннадий Коротченко.
По его словам, доля экспорта в выручке составляет около 93%. География экспорта - более 20 стран.
Предприятие целенаправленно работает по поиску рынков сбыта.
«Последние два месяца наращиваем объемы реализации на традиционных рынках: Россия, Казахстан, Азербайджан, а также восстанавливаем присутствие на утраченных рынках», - проинформировал гендиректор.
Не сходит с повестки переговорный процесс по поставке не попадающих под санкции изделий из плитной продукции и вопрос параллельного экспорта.
ОАО «Гомельдрев» для адаптации к новым условиям приступило к выпуску продукции с использованием лазерной резки, корпусной мебели и стульев с гнутыми элементами, мебели «эконом-класса» из собственной плиты МДФ и др.
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