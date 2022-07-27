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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА ПРИГЛАШАЮТ ПОСЕТИТЬ ОАО «СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО»


14:41 28.07.2022

Концерн «Белнефтехим» приглашает частный бизнес принять участие в контактно-кооперационной бирже по вопросам вовлечения в кооперационные цепочки при производстве продукции крупными предприятиями Беларуси.

Организация взаимоотношений контактно-кооперационной биржи позволит участникам оперативно обмениваться информацией о потребностях в сырье, комплектующих, имеющихся производственных возможностях и сферах применения продукции, учитывая возможности, которые сегодня открываются для белорусских субъектов хозяйствования, для налаживания кооперационных взаимодействий и понимания необходимости выпуска новой продукции в рамках импортозамещения.

Проект стартует 29 июля 2022 года на площадке ОАО «СветлогорскХимволокно» (Светлогорск, ул.Заводская, 5). Предприятие предложит частному бизнесу несколько направлений для сотрудничества:

взаимодействие по закупаемым ОАО «СветлогорскХимволокно» сырью и материалам;

взаимодействие по комплектующим и запасным частям, необходимым ОАО «СветлогорскХимволокно»;

взаимодействие по сферам применения готовой продукции ОАО «СветлогорскХимволокно», дальнейшей её переработке и получения конечной продукции.

взаимодействие по производственным и технологическим возможностям.

Начало регистрации участников – 10:00, начало работы биржи – 10:30. По вопросам участия обращаться к заместителю главного инженера по техническому перевооружению ОАО «СветлогорскХимволокно» Сергею Ушаку (моб. +375 44 7429863, раб. +375 2342 95424)
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