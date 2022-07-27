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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ПРОСЕЛ НА 0,3%
14:20 28.07.2022
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 2758,3 млн рублей, или 99,7% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,1 рубля против 13,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92% розничного товарооборота области, в первом полугодии 2022 г. составил 2536,7 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в первом полугодии 2022 г. составил 1790,8 млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2021 г.
Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2022 г. составил 124,1 млн рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2021 г.
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