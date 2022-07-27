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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 8,4 МЛН РУБЛЕЙ


13:46 28.07.2022

рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, рентабельность продаж составила 6,7% при доведенном задании 3,5%.

Темп роста экспорта составил 136,2% к 2021 году при задании 102,9%. Экспортировано продукции на сумму 18 041,2 тыс. долларов США.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-июнь 2022 года составила 342 287 тыс. рублей и возросла на 116,0 % к 2021 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 214 190,8 тыс. рублей, или 82,6% к 2021 г. в сопоставимых условиях.

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 23 034,5 тыс. рублей.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 138,5 тыс. рублей на 1 работника, или 117,3% к 2021 году, по добавленной стоимости – 25,2 тыс. рублей на 1 работника, или 120,6% к 2021 году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь-июнь 2022 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) – 0,994, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,098.
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