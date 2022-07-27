Грузооборот транспорта Могилевской области в январе-июне 2022 г. составил 945,3 млн тонно-километров, или 81,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-июне 2022 г. составил 455,9 млн пассажиро-километров, или 101,2% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 67,9 млн человек, или 94,2% к первому полугодию 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.