|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УПАЛ НА 18,1%
13:19 28.07.2022
Грузооборот транспорта Могилевской области в январе-июне 2022 г. составил 945,3 млн тонно-километров, или 81,9% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-июне 2022 г. составил 455,9 млн пассажиро-километров, или 101,2% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 67,9 млн человек, или 94,2% к первому полугодию 2022 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2022
Курсы в банках
на 28.07.2022
Конвертация в банках
на 28.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте