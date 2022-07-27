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ЭКОНОМИКА РБ


ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕН


12:43 28.07.2022

Государственный комитет по имуществу Беларуси изменил порядок публикации извещений о проведении торгов в отношении государственного жилищного фонда и недвижимого имущества, находящегося в собственности хозяйственных обществ с участием государства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, с 1 июля 2022 года в Единой информационной базе данных неиспользуемого имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду, организаторы аукционов (конкурсов) обязаны самостоятельно осуществлять размещение информации (опубликование извещений) о проведении торгов в отношении:

объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности хозяйственных обществ с участием государства;

жилых домов, общежитий, изолированных жилых помещений государственного жилищного фонда, проводимых в соответствии с Положением о порядке продажи жилых помещений государственного жилищного фонда на аукционе, утвержденным постановлением Совета министров № 1695 от 17 ноября 2010 г.

Кроме того, изменены рекомендации об опубликовании извещений о проведении торгов (взамен письма Государственного комитета по имуществу от 7 апреля 2020 г. № 14-2-10/2312/вн). Ознакомиться с ними можно здесь.

Единая база является модулем государственной информационной системы «Единый реестр имущества», созданной в соответствии с указом № 168 «О едином реестре имущества». Организаторами аукционов являются комитеты государственного имущества областных, Минского городского исполнительных комитетов, местные исполнительные комитеты, специализированные организации, а также хозяйственные общества, балансодержатели (продавцы) соответствующего имущества.
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