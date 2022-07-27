|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТ ПЛОЩАДИ ОЗИМЫХ ЯЧМЕНЯ И РАПСА
12:36 28.07.2022
В Гомельской области увеличат площади озимых ячменя и рапса. Ключевые задачи на предстоящую посевную 28 июля 2022 гожа на заседании облисполкома назвал председатель облисполкома Иван Крупко.
Он отметил, что тему проработали, в том числе с учеными.
"Структура утверждена, площади выверены. Районы, хозяйства знают, что сеять осенью, что - весной", - сказал Иван Крупко, слова которого цитирует Telegram-канал "Гомельщина официально".
Проработаны нюансы поставки элитных семян озимых ячменя и рапса, площади которых в юго-восточном регионе намерены серьезно увеличить. Определены источники финансирования по удобрениям.
"Стоит задача эффективно организовать и провести работу. Все необходимое для нас есть. Если мы выделенные деньги просто закопаем в землю - грош нам цена. Важно в каждом хозяйстве определиться, с чего иметь выручку", - подчеркнул Иван Крупко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2022
Курсы в банках
на 28.07.2022
Конвертация в банках
на 28.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте