ЭКОНОМИКА РБ

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТ ПЛОЩАДИ ОЗИМЫХ ЯЧМЕНЯ И РАПСА

12:36 28.07.2022 В Гомельской области увеличат площади озимых ячменя и рапса. Ключевые задачи на предстоящую посевную 28 июля 2022 гожа на заседании облисполкома назвал председатель облисполкома Иван Крупко. Он отметил, что тему проработали, в том числе с учеными. "Структура утверждена, площади выверены. Районы, хозяйства знают, что сеять осенью, что - весной", - сказал Иван Крупко, слова которого цитирует Telegram-канал "Гомельщина официально". Проработаны нюансы поставки элитных семян озимых ячменя и рапса, площади которых в юго-восточном регионе намерены серьезно увеличить. Определены источники финансирования по удобрениям. "Стоит задача эффективно организовать и провести работу. Все необходимое для нас есть. Если мы выделенные деньги просто закопаем в землю - грош нам цена. Важно в каждом хозяйстве определиться, с чего иметь выручку", - подчеркнул Иван Крупко.