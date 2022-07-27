В январе-июне 2022 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 7178 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 94,2%, в обрабатывающей промышленности – 95,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 99,8% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 104,3%.