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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УПАЛО НА 3,6%
12:17 28.07.2022
В январе-июне 2022 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 7178 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню января-июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 94,2%, в обрабатывающей промышленности – 95,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 99,8% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 104,3%.
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