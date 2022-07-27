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ЭКОНОМИКА РБ
СТОИМОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНЫМИ УЧЕБНИКАМИ В БЕЛАРУСИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ ДО BR16
11:51 28.07.2022
Стоимость за использование школьной обучающей литературы в новом учебном году вырастет несущественно. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования.
Как поясняется, увеличение цены связано с изменением значения базовой величины. Стоимость школьных учебников равняется 0,5 базовой величины, которая c 1 января 2022 года составляет Br32.
В связи с этим стоимость пользования школьными учебниками в республике увеличится до Br16. В сравнении с прошлым годом, когда базовая величина составляла Br29, цена увеличилась всего на Br1,5.
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