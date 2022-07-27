ЭКОНОМИКА РБ

СТОИМОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНЫМИ УЧЕБНИКАМИ В БЕЛАРУСИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ ДО BR16

11:51 28.07.2022 Стоимость за использование школьной обучающей литературы в новом учебном году вырастет несущественно. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства образования. Как поясняется, увеличение цены связано с изменением значения базовой величины. Стоимость школьных учебников равняется 0,5 базовой величины, которая c 1 января 2022 года составляет Br32. В связи с этим стоимость пользования школьными учебниками в республике увеличится до Br16. В сравнении с прошлым годом, когда базовая величина составляла Br29, цена увеличилась всего на Br1,5.