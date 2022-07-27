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ЭКОНОМИКА РБ
НА БАЗЕ БНБК ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ОТДЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВИТАМИНОВ
11:25 28.07.2022
На базе Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) планируют создать отдельное производство витаминов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.
Таких предприятий, как БНБК, в мире всего двадцать, и среди них белорусское имеет свои отличительные особенности.
"Оно гармонично реализует интересы производителей зерна и переработчиков. Сейчас в стране создаются сырьевые базы, которые уже есть в Глусском, Пуховичском и Бобруйском районах Беларуси, а в планах - Осиповичский. Имеем уже 112 тыс. га земли и весь перечень необходимой техники. Планируется загрузить эти территории мощностями БНБК. Это тесная кооперация, которая послужит серьезным экономическим укреплением и сельхозпредприятий, и создаст условия для роста предприятия", - отметил Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.
Также сейчас ведутся переговоры с китайскими партнерами о создании еще одной мощности по производству витаминов на базе БНБК.
"Наша страна не производит витамины, да и в мире - это считанные предприятия. Беларусь будет иметь тот продукт, который раньше импортировался, а значит - укреплять позиции на постсоветском пространстве, в мире", - добавил вице-премьер.
На новом предприятии планируется производить витамины В2, В12, С.
"Мы относимся к витаминам как к лекарствам, но в некоторых странах они потребляются вместе с пищей и уже стали частью повседневного рациона людей, - подчеркнул директор БНБК Даниил Урицкий. - Сейчас проект на китайской стороне, правительство поддержало строительство такой мощности. Надеемся, что эти процедуры закончатся до лета следующего года и мы начнем строительство этого объекта".
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