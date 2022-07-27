ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ПРОСЕЛ НА 2,7%

11:18 28.07.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-июнь 2022 года в текущих ценах составил 6597,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области просел на 2,7% к уровню января-июня 2021 г.