В Министерстве образования 27 июля в онлайн формате состоялось заседание коллегии по вопросу подготовки учреждений образования к началу 2022/2023 учебного года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в новом учебном году будут функционировать 2866 учреждений дошкольного образования на 436,3 тыс. мест; 2901 государственное учреждение образования, реализующее образовательные программы общего среднего образования; 237 учреждений специального образования; 1682 специальных групп и 1979 групп интегрированного обучения и воспитания в УДО; 170 специальных классов и 5 295 классов интегрированного обучения и воспитания в УОСО; 3601 пункт коррекционно-педагогической помощи в УДО и УОСО, что позволит обеспечить условия для получения дошкольного, общего среднего и специального образования.

Планируется, что первого сентября количество воспитанников в УДО составит порядка 390,9 тыс., к учебным занятиям приступят около 1 млн. 85 тыс. учащихся, в том числе 115 тыс. первоклассников.

Охват специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью составляет 99,9%.

В 2022 году планируется строительство 13 УДО на 2 275 мест. Из них на 20 июля 2022 года введено в эксплуатацию 2 УДО на 280 мест.

Также запланирован ввод 4 УОСО на 2 682 места, в том числе 300 мест для воспитанников и 2 382 для учащихся.

К новому учебному году будут изданы 44 учебных пособий для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, в том числе 10 учебных пособий – для УСО.

Завершен переход на новые учебные программы. Внесение изменений в учебные программы осуществляется с учетом практики их применения.

В помощь органам управления образованием, администрации УОСО, учителям-предметникам Министерством образования подготовлены инструктивно-методические письма об особенностях организации образовательного процесса, которые будут размещены на сайте Министерства образования и национальном образовательном портале до 1 августа.

На повестку дня вынесен и вопрос подготовки учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического и дополнительного образования взрослых к новому учебному году.

В новом учебном году будут функционировать: на уровне высшего образования – 42 государственных учреждения высшего образования, а также 8 учреждений высшего образования частной формы собственности; на уровне профессионально-технического и среднего специального образования – 122 учреждения ПТО и 110 учреждений ССО.

В республике создано 52 ресурсных центра в учреждениях ПТО и ССО. На их базе внедряются в образовательный процесс современные образовательные технологии, применяются новейшие средства обучения и оборудование.

В рамках работы по совершенствованию учебно-методического обеспечения дополнительного образования взрослых и обновлению содержания образовательных программ с начала 2022 года пересмотрено и утверждено 27 образовательных стандартов переподготовки руководящих работников и специалистов и 18 типовых учебных планов по специальностям переподготовки.

Одна из задач развития всей системы дополнительного образования детей и молодежи – оперативное управление процессом оптимизации, за счет возможного объединения ресурсов однопрофильных и многопрофильных учреждений. На сегодняшний день в Беларуси осуществляют деятельность 264 учреждения дополнительного образования детей и молодежи.