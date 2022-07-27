ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ


10:11 28.07.2022

В Министерстве образования 27 июля в онлайн формате состоялось заседание коллегии по вопросу подготовки учреждений образования к началу 2022/2023 учебного года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в новом учебном году будут функционировать 2866 учреждений дошкольного образования на 436,3 тыс. мест; 2901 государственное учреждение образования, реализующее образовательные программы общего среднего образования; 237 учреждений специального образования; 1682 специальных групп и 1979 групп интегрированного обучения и воспитания в УДО; 170 специальных классов и 5 295 классов интегрированного обучения и воспитания в УОСО; 3601 пункт коррекционно-педагогической помощи в УДО и УОСО, что позволит обеспечить условия для получения дошкольного, общего среднего и специального образования.

Планируется, что первого сентября количество воспитанников в УДО составит порядка 390,9 тыс., к учебным занятиям приступят около 1 млн. 85 тыс. учащихся, в том числе 115 тыс. первоклассников.

Охват специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью составляет 99,9%.

В 2022 году планируется строительство 13 УДО на 2 275 мест. Из них на 20 июля 2022 года введено в эксплуатацию 2 УДО на 280 мест.

Также запланирован ввод 4 УОСО на 2 682 места, в том числе 300 мест для воспитанников и 2 382 для учащихся.

К новому учебному году будут изданы 44 учебных пособий для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, в том числе 10 учебных пособий – для УСО.

Завершен переход на новые учебные программы. Внесение изменений в учебные программы осуществляется с учетом практики их применения.

В помощь органам управления образованием, администрации УОСО, учителям-предметникам Министерством образования подготовлены инструктивно-методические письма об особенностях организации образовательного процесса, которые будут размещены на сайте Министерства образования и национальном образовательном портале до 1 августа.

На повестку дня вынесен и вопрос подготовки учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического и дополнительного образования взрослых к новому учебному году.

В новом учебном году будут функционировать: на уровне высшего образования – 42 государственных учреждения высшего образования, а также 8 учреждений высшего образования частной формы собственности; на уровне профессионально-технического и среднего специального образования – 122 учреждения ПТО и 110 учреждений ССО.

В республике создано 52 ресурсных центра в учреждениях ПТО и ССО. На их базе внедряются в образовательный процесс современные образовательные технологии, применяются новейшие средства обучения и оборудование.

В рамках работы по совершенствованию учебно-методического обеспечения дополнительного образования взрослых и обновлению содержания образовательных программ с начала 2022 года пересмотрено и утверждено 27 образовательных стандартов переподготовки руководящих работников и специалистов и 18 типовых учебных планов по специальностям переподготовки.

Одна из задач развития всей системы дополнительного образования детей и молодежи – оперативное управление процессом оптимизации, за счет возможного объединения ресурсов однопрофильных и многопрофильных учреждений. На сегодняшний день в Беларуси осуществляют деятельность 264 учреждения дополнительного образования детей и молодежи.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2022
валюта курс
EUR 2.6598
USD 2.6298
RUB 4.3428
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6598 +0.0384
USD 2.6298 +0.0444
RUB 4.3428 -0.0749
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6650 2.6600
USD 2.6040 2.6150
RUB 3.5000 4.3100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0200 1.0350
EUR/RUB 61.0000 76.0000
USD/RUB 60.0000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте