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ЭКОНОМИКА РБ
РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПУНКТА ПРОПУСКА «БЕНЯКОНИ» ПРОДЛЕНЫ ДО 1 СЕНТЯБРЯ
09:53 28.07.2022
Работы по реконструкции пункта пропуска «Бенякони» продлены до 1 сентября. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Ведомство ранее информировало, что в автодорожном пункте пропуска Бенякони временно изменена схема организации дорожного движения из-за работ по реконструкции инфраструктуры, которые планировали завершить до 1 августа.
Водителям транспортных средств, планирующим поездку в Литву через данный пункт пропуска, необходимо руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и требованиями дорожных знаков.
В то же время Госпогранкомитет рекомендует гражданам и грузоперевозчикам с учетом этой информации выбирать альтернативные маршруты следования.
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