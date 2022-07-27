ЭКОНОМИКА РБ

РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПУНКТА ПРОПУСКА «БЕНЯКОНИ» ПРОДЛЕНЫ ДО 1 СЕНТЯБРЯ

09:53 28.07.2022 Работы по реконструкции пункта пропуска «Бенякони» продлены до 1 сентября. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. Ведомство ранее информировало, что в автодорожном пункте пропуска Бенякони временно изменена схема организации дорожного движения из-за работ по реконструкции инфраструктуры, которые планировали завершить до 1 августа. Водителям транспортных средств, планирующим поездку в Литву через данный пункт пропуска, необходимо руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и требованиями дорожных знаков. В то же время Госпогранкомитет рекомендует гражданам и грузоперевозчикам с учетом этой информации выбирать альтернативные маршруты следования.