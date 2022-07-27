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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА НАРАЩИВАТЬ ПОСТАВКИ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕЙ ДУГИ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР


09:35 28.07.2022

Беларусь намерена наращивать поставки в страны дальней дуги. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Повышенное внимание к теме экспорта в страны дальней дуги обусловлено необходимостью укрепления наших позиций на рынках дружественных стран. Фактическое закрытие и ограничение поставок на западные и украинский рынки для наших товаров поставило перед нами задачу по переориентации экспортных потоков в объеме не менее $16 млрд. Решение этого вопроса напрямую связано с обеспечением стабильной работы экономики государства и благосостояния граждан", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

С учетом имеющихся договоренностей значительную часть выпавшего экспорта планируется перенаправить на рынки других государств, в том числе стратегического партнера - России. За январь-май экспорт в РФ вырос на 17,3%.

"Другие важнейшие направления экспорта - это страны дальней дуги, которые в большинстве своем остаются дружественными для Беларуси. В первую очередь это Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия, да и в целом регион Азии и Ближнего Востока", - отметил премьер-министр.

Он признал, что объемы белорусского экспорта в страны дальней дуги по итогам 5 месяцев пока достаточно скромные, поэтому планируется "обстоятельно и предметно рассмотреть текущую ситуацию, результаты работы МИДа, отраслей и загранучреждений на этом направлении".

Премьер-министр обратил внимание на то, что все задачи уже определены. Приняты комплексная стратегия сотрудничества со странами дальней дуги, планы взаимодействия посольств и отраслей, подписаны постановления Совета министров о показателях по экспорту товаров и о существенном упрощении подходов к кредитованию экспорта.

"Меры финансовой поддержки экспортеров приняты, задачи поставлены, требуется их выполнять", - подчеркнул глава правительства.

"Углубление сотрудничества со странами дальней дуги является важнейшим приоритетом в работе руководителей на всех уровнях и отраслях. Спрос будет самым жестким", - предупредил Роман Головченко.
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