За январь-май 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,2%, рентабельность продаж – 6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 3688 млн рублей, в том числе просроченная – 1022,9 млн рублей, или 27,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 6345,2 млн рублей, в том числе просроченная – 994 млн рублей, или 15,7% от общего объема кредиторской задолженности.