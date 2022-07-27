Белорусская биотехнологическая корпорация выйдет на полную мощность по комбикормам и аминокислотам в сентябре. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц во время посещения корпорации.

"Были определенные заминки при сдаче объекта. Правительством было принято решение о переносе ввода в эксплуатацию некоторых объектов до конца текущего года", - рассказал вице-премьер, слова которого приводит пресс-служба правительства Беларуси.