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ЭКОНОМИКА РБ
БНБК ВЫЙДЕТ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ ПО КОМБИКОРМАМ И АМИНОКИСЛОТАМ В СЕНТЯБРЕ - ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
18:00 27.07.2022
Белорусская биотехнологическая корпорация выйдет на полную мощность по комбикормам и аминокислотам в сентябре. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц во время посещения корпорации.
"Были определенные заминки при сдаче объекта. Правительством было принято решение о переносе ввода в эксплуатацию некоторых объектов до конца текущего года", - рассказал вице-премьер, слова которого приводит пресс-служба правительства Беларуси.
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