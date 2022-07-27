В январе-июне 2022 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 2,9 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 242,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 121,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 50,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 96,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 49,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 34,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 14,1% от общего ввода по области.