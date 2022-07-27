ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» В АВГУСТЕ НАЧНЕТ ЧАЩЕ ЛЕТАТЬ В КАЛИНИНГРАД

17:28 27.07.2022 Компания «Белавиа» в августе начнет чаще летать в Калининград. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика. Сейчас самолеты компании выполняют полеты на Балтику и обратно по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям. С 9 августа добавятся рейсы по вторникам и четвергам. Так, вылет из Минска запланирован в 12.25, прилет – в 14.05. Вылет из Калининграда – в 14.55, прилет – в 18.35. Стоимость билетов в одну сторону – от 101 евро.