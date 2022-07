ЭКОНОМИКА РБ

МТС CLOUD ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ РАБОТУ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ НА IT-ФОРУМЕ B.E.E.R.-2022

16:33 27.07.2022 МТС Cloud продемонстрирует работу облачных сервисов на форуме IT-инженеров Best Engineer Event in Republic-2022 (B.E.E.R.-2022,) который пройдет 30 июля в Минске (пер. Войсковый, 4, площадка Dipservice Hall). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании МТС, гости мероприятия смогут получить консультацию и протестировать облачные решения МТС Cloud. Форум Best Engineer Event in Republic традиционно объединяет IT-инженеров различных сфер: от рядовых программистов до специалистов по информационной безопасности и архитекторов проектов. В этом году конференция пройдет в шестой раз. Мероприятие приурочено к празднованию Дня системного инженера и направлено на развитие IT-области в Беларуси. В рамках форума состоится лабораторный практикум и круглый стол по кибербезопасности на которых будут обсуждаться вопросы разработки и проектирования IT-систем. Всего прозвучит более 30 докладов. Кроме того, будет организована лаунж-площадка МТС Cloud, где посетители форума смогут пообщаться с коллегами в неформальной обстановке на свежем воздухе. А завершением конференции станет празднование Дня системного инженера, на котором выступят диджеи BeerPanda и IMMUNE. Ознакомиться с программой мероприятия и пройти регистрацию можно здесь.