ЭКОНОМИКА РБ

КУБИНСКАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В БЕЛАРУСИ

15:47 27.07.2022 В Беларуси зарегистрирована вакцина против COVID-19 «SOBERANA PLUS», производимая кубинским Институтом вакцин «Финли». Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава Беларуси. SOBERANA PLUS стала первой кубинской вакциной против COVID-19 зарегистрированной на европейском пространстве, отметили в ведомстве. Регистрация вакцины состоялась в рамках визита 24-28 июля 2022 года делегации представителей системы здравоохранения и фарминдустрии Кубы в Беларусь.