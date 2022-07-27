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ЭКОНОМИКА РБ
КУБИНСКАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В БЕЛАРУСИ
15:47 27.07.2022
В Беларуси зарегистрирована вакцина против COVID-19 «SOBERANA PLUS», производимая кубинским Институтом вакцин «Финли». Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава Беларуси.
SOBERANA PLUS стала первой кубинской вакциной против COVID-19 зарегистрированной на европейском пространстве, отметили в ведомстве.
Регистрация вакцины состоялась в рамках визита 24-28 июля 2022 года делегации представителей системы здравоохранения и фарминдустрии Кубы в Беларусь.
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