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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАССМАТРИВАЮТ ВАРИАНТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО И МОТИВИРУЮЩЕГО ПРИЕМА В МЕДВУЗЫ
14:56 27.07.2022
Большой экспертный совет по вопросам развития высшего медицинского образования, а также модернизации системы постдипломной подготовки врачей-специалистов состоялся в БелМАПО.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на совете были обсуждены несколько вариантов профориентационного и мотивирующего приема в медвузы. В том числе рассматривались варианты на индивидуальной основе по результатам внутривузовских, республиканских, областных олимпиад, научных конференций, по результатам ЦТ, внутренних экзаменов и по целевому направлению.
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что "крайне важно отобрать на этапе входа мотивированных студентов, чтобы на выходе получить уникальных специалистов". Практикоориентированность — отличительная черта медицинского образования. В связи с этим необходима комплексная модернизация системы медицинского образования.
"И при этом время показывает, что весь отбор должен начинаться еще в школе", - убежден министр.
На совете также обсуждены вопросы работы симуляционных центров - это должен быть этап профессионального обучения, своего рода допуск перед началом реального обучения у постели пациента.
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