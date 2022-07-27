В Гродненской области розничный товарооборот в январе-июне 2022 г. составил 3162,6 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,3 рубля против 14,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,9% розничного товарооборота области, в первом полугодии 2022 г. составил 2 812,2 млн рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в первом полугодие 2022 г. составил 1 900,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 82,4% к уровню первом полугодия 2021 г.

Товарооборот общественного питания в первом полугодие 2022 г. составил 159,3 млн рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2021 г.