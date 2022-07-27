В связи с плановыми работами по ремонту железнодорожного моста на участке Орша-Могилев 16 августа 2022 года будут отменены поезда региональных линий бизнес-класса № 705 в сообщении Полоцк-Могилев, № 706 в сообщении Могилев-Полоцк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в этот же день поезд региональных линий бизнес-класса № 634 Коммунары-Орша будет следовать измененным маршрутом и расписанием.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.