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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД 16 АВГУСТА ВРЕМЕННО ИЗМЕНЯЕТ МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ ОРША-МОГИЛЕВ
14:04 27.07.2022
В связи с плановыми работами по ремонту железнодорожного моста на участке Орша-Могилев 16 августа 2022 года будут отменены поезда региональных линий бизнес-класса № 705 в сообщении Полоцк-Могилев, № 706 в сообщении Могилев-Полоцк.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в этот же день поезд региональных линий бизнес-класса № 634 Коммунары-Орша будет следовать измененным маршрутом и расписанием.
БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.
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