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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛ О КРАЙНЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ИНВЕСТОРАХ ИЗ АЗИИ
13:38 27.07.2022
Несмотря на рост прямых иностранных инвестиций в Беларусь, мы остро заинтересованы в приходе на наш рынок азиатских производителей. Об этом заявил на заседании Совмина премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
«Сейчас в условиях сворачивания западными компаниями производств в Российской Федерации развернется настоящая борьба за инвестиции азиатские. Их привлечение также является весьма востребованным направлением работы руководителей загранучреждений в соответствующих странах», - сказал Головченко в видеофрагменте, опубликованном пресс-службой правительства.
По его словам, в I квартале прямые иностранные инвестиции выросли на 18%, а на чистой основе - на 45%.
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