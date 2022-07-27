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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УПАЛ НА 18,8%
13:11 27.07.2022
Грузооборот транспорта Гродненской области в январе-июне 2022 г. составил 1300,8 млн тонно-километров, или 81,2% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за шесть месяцев текущего года составил 378 млн пассажиро-километров, или 101,3% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 53 млн человек, или 97% к первому полугодию 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области за январь-май 2022 года не представлена.
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