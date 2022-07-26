В январе-июне 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 6,3 млн рублей транспортного налога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе от организаций поступило 6,1 млн рублей, от физических лиц – 0,2 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что организациями транспортный налог уплачивается авансовыми платежами (не позднее 15 марта, 15 июня и 15 сентября). Доплата налога по итогам года производится не позднее 22 февраля 2023 года.

Гражданами транспортный налог, исчисленный за 2021 год, уплачивается не позднее 15 ноября (налог уплачивается на основании извещения налогового органа).

Плательщиками транспортного налога являются организации и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Объектом налогообложения признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами и организациями в ГАИ МВД.

Ставки налога указаны в приложении 27 к Налоговому кодексу Республики Беларусь.