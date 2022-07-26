В январе-июне 2022 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 9445,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,3%, в обрабатывающей промышленности – 95,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,2% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 93,6%.