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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ 29 ИЮЛЯ В КРИЧЕВЕ
11:47 27.07.2022
В Кричеве 29 июля пройдет международный инвестиционный форум «Кричевский район — территория устойчивого развития».
Его организаторами выступают Кричевский райисполком и ОАО «Могилевское агентство регионального развития».
Как пишет сетевое издание MogilevNEWS.by, участниками форума станут около 100 представителей бизнеса, инвестиционных компаний, объединений предпринимательства, международных организаций Беларуси, России, Египта, Китая, районных и областных органов власти. Форум даст возможность ознакомиться с инвестиционным и экономическим потенциалом района, а также с потенциалом всего юго-восточного региона.
В частности, Кричевский район представит широкий спектр возможностей для инвестиций в различные отрасли экономики как для белорусских, так и для иностранных предпринимателей.
Во время форума состоится пленарное заседание, будут проведены обзорные экскурсии по промышленным предприятиям и инвестиционным площадкам Кричевского района. Запланировано подписание соглашений, а также протоколов о намерениях между субъектами хозяйствования и потенциальными инвесторами. Состоятся также выставка промышленного, сельскохозяйственного, туристического потенциала Кричевского района, презентация инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в регионе.
Завершит форум церемония награждения за вклад в социально-экономическое развитие Кричевского района.
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