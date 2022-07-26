ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СНИЗИЛСЯ НА 3,7%

10:44 27.07.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-июнь 2022 г. в текущих ценах составил 9146,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,7% меньше к уровню января-июня 2021 г.