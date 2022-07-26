МТС обновил мобильное приложение «Мой МТС» до версии 2.7.1.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь в нем есть более подробная история расходов за последние 90 дней, а на вопросы отвечает чат-бот Мия. Новая версия персонального помощника уже доступна на площадках App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

Обновленная версия рассчитана на то, чтобы абоненты могли самостоятельно решать еще больше вопросов без обращения в call-центр. Например, в разделе «Финансы» появился новый пункт «Расходы». Абонент может увидеть весь объем списаний и совершенных операций за период до 90 дней. События сгруппированы по типам и датам, автоматически выстраивается диаграмма с динамикой расходов.

К тому же в разделе «Еще — Помощь и поддержка» появился чат, в котором на вопросы абонентов отвечает умный бот Мия. Виртуальный консультант расскажет о стоимости любой услуги, различных способах их подключения/отключения, поможет при выборе тарифа, проинформирует об акциях. Если потребуется, то переключит на специалиста группы онлайн-поддержки МТС. При необходимости абонент в любой момент может вернуться к разговору: в чат-боте хранится полная история переписки. А если абонент использует в приложении несколько номеров, то беседы записываются раздельно.

Чтобы эти функции были доступны, должна быть установлена последняя версия приложения «Мой МТС» из Google Play, Huawei AppGallery (не ниже 2.7.1) или App Store (не ниже 2.7.0).

«Мой МТС» — это персональный помощник абонента, который позволяет полноценно управлять своим номером или лицевым счетом без визита в офис или звонка в call-центр. Достаточно лишь смартфона или планшета. В частности, приложение дает возможность подключать любое количество номеров, следить за их балансами, контролировать остатки трафика, минут и SMS, узнавать актуальные данные о рассрочке, подключать и отключать услуги, а также многое другое. Реализованы версии интерфейса на русском и белорусском языках.