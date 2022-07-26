В январе-июне 2022 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1551,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96% к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1518 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 139,2 тыс. тонн, молока – 712,1 тыс. тонн, яиц получено 229,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,4% молока и 83,6% производства яиц.

На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 678 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 218,8 тыс. голов. Численность свиней составила 569 тыс. голов.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 438,7 тыс. тонн кормовых единиц, в расчете на условную голову для общественного поголовья скота – 8,7 центнера кормовых единиц.