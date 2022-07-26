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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД В АВГУСТЕ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТ ГРАФИК ПОЕЗДОВ В СООБЩЕНИИ МОГИЛЕВ-ГОМЕЛЬ


09:47 27.07.2022

В связи с плановыми ремонтными работами на участке Могилев-Жлобин 1, 2, 8 и 15 августа 2022 года изменяется расписание поезда № 615/616 Могилев-Гомель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в эти дни поезд отправится из Могилева на 2 часа 35 минут раньше графика – в 8:25.

БЖД просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.

Более подробную информацию об изменениях в графике движения поезда и времени отправления можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105 Контакт-центра БелЖД.

В БЖД приносят извинения пассажирам за временные неудобства.
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