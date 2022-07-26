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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ-2022» ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ В ОКТЯБРЕ
18:18 26.07.2022
25-28 октября 2022 года пройдет XIX Международная научная конференция «Молодежь в науке-2022».
Ее организатором выступает Совет молодых ученых НАН Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, целью мероприятия является стимулирование научно-технического, инновационного потенциала и презентация проектов и научных разработок молодых ученых, а также обмен опытом и мнениями по широкому кругу научных вопросов.
К участию приглашаются молодые ученые, аспиранты, соискатели, магистранты, студенты и учащиеся Беларуси и зарубежья.
Срок приема заявок и тезисов докладов для участия молодых ученых - до 5 августа.
Срок приема заявок для участия учащихся - до 1 октября.
С более подробной информацией о мероприятии, а также формой заявочных материалов можно ознакомиться на сайте конференции.
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