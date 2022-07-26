25-28 октября 2022 года пройдет XIX Международная научная конференция «Молодежь в науке-2022».

Ее организатором выступает Совет молодых ученых НАН Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, целью мероприятия является стимулирование научно-технического, инновационного потенциала и презентация проектов и научных разработок молодых ученых, а также обмен опытом и мнениями по широкому кругу научных вопросов.

К участию приглашаются молодые ученые, аспиранты, соискатели, магистранты, студенты и учащиеся Беларуси и зарубежья.

Срок приема заявок и тезисов докладов для участия молодых ученых - до 5 августа.

Срок приема заявок для участия учащихся - до 1 октября.

С более подробной информацией о мероприятии, а также формой заявочных материалов можно ознакомиться на сайте конференции.