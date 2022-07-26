В консолидированный бюджет Минской области за январь-июнь 2022 года поступило 2516,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 830,5 млн рублей, в местные бюджеты – 1686,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, к уровню прошлого года поступления приросли на 140,4 млн рублей в сопоставимых ценах.

На 83,4% бюджет сформирован за счет семи основных источников: подоходного налога – 712,5 млн рублей, или 28,3% в доходах консолидированного бюджета, налога на добавленную стоимость – 439,9 млн рублей (17,5%), экологического налога (включая налог за добычу) – 391,4 млн рублей (15,6%), акцизов – 232,2 млн рублей (9,2%), налога на прибыль – 138,7 млн рублей (5,5%), налога на недвижимость – 110,3 млн рублей (4,4%), налога при упрощенной системе налогообложения – 72,9 млн рублей (2,9%).