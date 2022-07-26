|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГОСАТОМНАДЗОРА ПРОВЕДЕТ 1 АВГУСТА ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
17:42 26.07.2022
1 августа 2022 года заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Григорий Асташко проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, задать вопросы можно будет с 9:00 до 11:00 по телефону (017) 374-06-08.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2022
Курсы в банках
на 26.07.2022
Конвертация в банках
на 26.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте