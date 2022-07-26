ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО ГОСАТОМНАДЗОРА ПРОВЕДЕТ 1 АВГУСТА ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ

17:42 26.07.2022 1 августа 2022 года заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Григорий Асташко проведет прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, задать вопросы можно будет с 9:00 до 11:00 по телефону (017) 374-06-08.