МИНСК, 26 июля /ЭКОПРЕСС/. В первом полугодии 2022 года в здравницах Минской области санаторно-курортное лечение и оздоровление получили более 20,8 тыс. иностранных граждан (28 035,3 тыс. рублей).

Для сравнения: за аналогичный период 2021 года – 14,3 тыс. иностранных граждан (17443,0 тыс. рублей).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в январе-июне здравницы Минской области посетило более 17,5 тыс. граждан из РФ, свыше 455 человек из Литвы и более 390 из Латвии, свыше 140 - из Эстонии, более 116 – из Азербайджана и других стран.

Для увеличения экспорта усилена работа в соцсетях, увеличен поток таргетированной и контекстной рекламы с учетом новых реалий работы Instagram и Facebook, проводится анализ по SEO, SMM.

С целью увеличения потока гостей из РФ заключаются договора с ОТА площадкой Ostrovok.ru на размещение рекламной информации о санаториях.

Для обеспечения широкой информационно-рекламной кампании о близлежащих туристических и культурных достопримечательностях, санаторно-курортными и оздоровительными организациями Минской области на постоянной основе для отдыхающих предлагаются экскурсии по территории Беларуси.