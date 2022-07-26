|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ЗДРАВНИЦЫ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 20,8 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ
17:13 26.07.2022
МИНСК, 26 июля /ЭКОПРЕСС/. В первом полугодии 2022 года в здравницах Минской области санаторно-курортное лечение и оздоровление получили более 20,8 тыс. иностранных граждан (28 035,3 тыс. рублей).
Для сравнения: за аналогичный период 2021 года – 14,3 тыс. иностранных граждан (17443,0 тыс. рублей).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в январе-июне здравницы Минской области посетило более 17,5 тыс. граждан из РФ, свыше 455 человек из Литвы и более 390 из Латвии, свыше 140 - из Эстонии, более 116 – из Азербайджана и других стран.
Для увеличения экспорта усилена работа в соцсетях, увеличен поток таргетированной и контекстной рекламы с учетом новых реалий работы Instagram и Facebook, проводится анализ по SEO, SMM.
С целью увеличения потока гостей из РФ заключаются договора с ОТА площадкой Ostrovok.ru на размещение рекламной информации о санаториях.
Для обеспечения широкой информационно-рекламной кампании о близлежащих туристических и культурных достопримечательностях, санаторно-курортными и оздоровительными организациями Минской области на постоянной основе для отдыхающих предлагаются экскурсии по территории Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2022
Курсы в банках
на 26.07.2022
Конвертация в банках
на 26.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте