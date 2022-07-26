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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЙ ВВОЗ ПОРЯДКА 2,8 ТОНН КОСМЕТИЧЕСКОГО МАСЛА ИЗ ПОЛЬШИ
16:30 26.07.2022
Почти 2,8 тонн незаконно ввозимого на территорию ЕАЭС косметического масла выявили брестские таможенники в грузовом автомобиле DAF, принадлежавшем польскому перевозчику.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи».
Согласно товаросопроводительным документам, в автомобиле находилось сырье для производства косметики. В результате сканирования и последующего досмотра в грузовом отсеке транспортного средства обнаружено 14 незадекларированных металлических бочек, в которых находилось 2,4 тонны масла виноградных косточек и 360 кг. косметического масла жожоба.
Предварительная оценочная стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 736 тысяч рублей.
Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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