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ЭКОНОМИКА РБ


МТС С 1 АВГУСТА ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ И ОТМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ


16:19 26.07.2022

МТС изменяет стоимость некоторых услуг с 1 августа 2022 года, а также прекращает обслуживание по нескольким тарифным планам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, абоненты смогут перейти на актуальные тарифные планы самостоятельно или в салоне связи МТС.

Речь идет о прекращении оказании услуг по архивным тарифным планам «Будь практичнее», «Все для общения», «Общайся!», «Оптима+10 (Областной)», «Отличный», «Рациональный», «4G лайт», «4G мини», «4G макси», «4G мега», «Р300», «Р600».

Абоненты могут бесплатно по 31 августа 2022 сменить один из этих тарифных планов на любой актуальный тарифный план МТС самостоятельно: в приложении «Мой МТС» или с помощью нетарифицируемого USSD-запроса.

Также сменить тарифный план можно, обратившись к сотруднику контактного центра или в салон связи МТС.

Клиенты МТС, которых касается изменение, получат SMS-оповещение о закрытии тарифного плана и предложение самостоятельно выбрать другой тарифный план. Если абонент не сменит тарифный план сам, то, начиная с 1 августа, оператор будет осуществлять смену тарифного плана по схеме. Дата смены тарифного плана будет указана в SMS-сообщении.

Клиентам, имеющим действующее дополнительное соглашение о рассрочке платежей за приобретенные товары, предлагается перейти на тарифные планы «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20», «Супер 30», «Безлимитищие Х». Это не будет нарушением условий дополнительного соглашения.

С 1 августа будет повышена стоимость на отдельные услуги мобильной связи для физических и юридических лиц: услуги в роуминге, международную связь, MMS, а также на другие сервисные и дополнительные услуги.

Кроме того, повысится стоимость услуг проводного доступа в интернет для физических и юридических лиц, а также услуг по организации корпоративных сетей. Без изменений останется абонентская плата по тарифным планам на услуги мобильной связи, звонки внутри сети МТС и в другие сети Беларуси, а также стоимость интернет-трафика, потребленного сверх подключенных пакетов.
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