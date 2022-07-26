Специалисты Минского моторного завода (ММЗ) провели аудит Борисовского завода автотракторного электрооборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, партнерские отношения между ММЗ и БАТЭ установились давно. Борисовские коллеги поставляют стартеры-генераторы для двигателей ММЗ.

С целью совершенствования качества поставляемых деталей, заместитель директора по качеству продукции и техническому сервису Валерий Терешко, начальник технического бюро Владимир Малиновский и инженер-конструктор отдела главного технолога Евгений Страковский в течение нескольких дней проводили аудит для борисовских коллег.

Это уже второй аудиторский визит специалистов ММЗ на производство БАТЭ. По мнению группы аудиторов Минского моторного завода, специалистам двух предприятий удалось выработать план действий по корректировке и внедрению новой организации работы на производстве Борисовского завода автотракторного электрооборудования. Реализация намеченных улучшений позволит повысить качество поставляемой продукции.