В январе-июне 2022 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 3089 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 268,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 170,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 63,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 130,3 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 86,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 63,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 23,6% от общего ввода по области.