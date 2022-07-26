Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с целью обеспечения доступности школьных товаров для населения разработало рекомендации по формированию цен по всей цепочке товародвижения, включая производителей, поставщиков школьных товаров, а также торговые организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, субъектам хозяйствования при формировании цен на школьные товары (одежда и обувь делового стиля, белье, чулочно-носочные изделия, ранцы, рюкзаки, портфели, сумки для учащихся, детские сумки, бумажно-беловые товары (тетради, альбомы, дневники и другие), обложки для тетрадей, дневников, учебников, канцелярские товары) рекомендуется использовать следующие подходы:

производителям – предельный максимальный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на школьные товары, не должен превышать фактический уровень рентабельности реализованной продукции, сложившийся за 2021 год по соответствующей товарной позиции, или 15% в случае, если фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2021 год по соответствующей товарной позиции составил менее 15%;

импортерам, субъектам оптового звена и розничной торговли – предельные максимальные надбавки импортера, оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) не должны превышать 30%.

Вместе с тем МАРТ отмечает, что производителям, поставщикам школьных товаров и торговым организациям необходимо подходить к вопросам ценообразования взвешенно с учетом сложившейся экономической ситуации, а также помнить о высокой социальной ответственности, осуществляя производство и реализацию школьных товаров.

МАРТ продолжит изучать сложившуюся ценовую ситуацию на рынке школьных товаров, также запланированы соответствующие контрольно-аналитические мероприятия.