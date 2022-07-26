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ЭКОНОМИКА РБ
БФФПП ПРОВЕДЕТ 28 ИЮЛЯ КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННУЮ ОНЛАЙН-БИРЖУ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
15:02 26.07.2022
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при поддержке Министерства экономики и концерна «Беллегпром» проведет 28 июля 2022 г. контактно-кооперационную онлайн-биржу.
Как сообщается на сайте БФФПП, прямые переговоры малого и среднего бизнеса запланированы с предприятиями министерств промышленности, архитектуры и строительства, здравоохранения, концерна «Белнефтехим».
Ознакомиться с перечнем товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых к освоению малыми и средними предприятиями на территории Беларуси по программе импортозамещения можно на сайте БФПП.
Для участия в контактно-кооперационной бирже необходимо до 27 июля 2022 г. заполнить заявку.
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