Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при поддержке Министерства экономики и концерна «Беллегпром» проведет 28 июля 2022 г. контактно-кооперационную онлайн-биржу.

Как сообщается на сайте БФФПП, прямые переговоры малого и среднего бизнеса запланированы с предприятиями министерств промышленности, архитектуры и строительства, здравоохранения, концерна «Белнефтехим».

Ознакомиться с перечнем товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых к освоению малыми и средними предприятиями на территории Беларуси по программе импортозамещения можно на сайте БФПП.

Для участия в контактно-кооперационной бирже необходимо до 27 июля 2022 г. заполнить заявку.