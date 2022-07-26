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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БРЕСТСКОГО НОТАРИАЛЬНОГО ОКРУГА 28 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН
14:48 26.07.2022
28 июля 2022 года граждане смогут бесплатно проконсультироваться у нотариусов Брестского нотариального округа (акция приурочена к празднованию Дня города Бреста).
Как сообщает Национальный правовой портал, правовую помощь по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, будут оказывать в течение дня во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро Брестской области.
В частности, можно будет проконсультироваться по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить здесь.
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