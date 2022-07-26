В Гомельской области розничный товарооборот в январе-июне 2022 года составил 3 744,5 млн рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,3% розничного товарооборота области, в I полугодии 2022 г. составил 3 457,9 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в I полугодии 2022 г. составил 4 819,8 млн рублей, или 92,7% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.

Товарооборот общественного питания в I полугодии 2022 г. составил 181,8 млн рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.