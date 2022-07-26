|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,1%
14:34 26.07.2022
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-июне 2022 года составил 3 744,5 млн рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,3% розничного товарооборота области, в I полугодии 2022 г. составил 3 457,9 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в I полугодии 2022 г. составил 4 819,8 млн рублей, или 92,7% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.
Товарооборот общественного питания в I полугодии 2022 г. составил 181,8 млн рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2022
Курсы в банках
на 26.07.2022
Конвертация в банках
на 26.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте