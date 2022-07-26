ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» повышает энергоэффективность действующих технологий и процессов.

Как сообщает Департамент по энергоэффективности, во втором квартале 2022 года на комбинате автоматизирована линия стерилизации молока. До автоматизации линия работала в непрерывном цикле и потребляла 1420 кг пара в час. В результате автоматизации была установлена дополнительная автоматика, частотные преобразователи, а также датчики, которые контролируют работу линии и при достижении определенной температуры отключают процесс поступления пара, а когда температура опускается до нормативного значения, автоматика запускает весь цикл работы вновь. Это процесс позволил сэкономить 980 кг пара в час и 35 кВт*ч электроэнергии.

Фактический экономический эффект за второй квартал составил 37 т у.т. Всего же ожидается получить экономию в размере 389 т у.т. Фактические затраты предприятия на автоматизацию линии стерилизации молока составили более 68 тыс. рублей.

В прошлом году комбинат сделал упор на модернизацию тепловой изоляции запорной арматуры, как в котельной, так и в цехах (консервный цех и цех сухого обезжиренного молока). Для модернизации тепловой изоляции были использованы многослойные быстросъемные чехлы из пропитанной силиконом стеклоткани и наполнением из минеральной ваты. Быстросъемная изоляция позволяет производить многократный (не менее 100 циклов) демонтаж/монтаж изоляции без потери изолирующих качеств. Изоляция легко меняет форму, устойчива к вибрации и может быть установлена горизонтально или вертикально на любом труднодоступном участке.

На реализацию мероприятия по модернизации тепловой изоляции было затрачено более 11 тыс. рублей (134 участка), фактический экономический эффект с момента внедрения составил уже более 130 т у.т.

ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» (МКК) является одним из ведущих предприятий Беларуси в молочной отрасли. Комбинат оснащен высокопроизводительным оборудованием и на протяжении многих лет лидирует в сохранении высочайшего качества своей продукции.