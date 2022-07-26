ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГЛУБОКСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ ПОВЫШАЕТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЦЕССОВ


14:23 26.07.2022

ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» повышает энергоэффективность действующих технологий и процессов.

Как сообщает Департамент по энергоэффективности, во втором квартале 2022 года на комбинате автоматизирована линия стерилизации молока. До автоматизации линия работала в непрерывном цикле и потребляла 1420 кг пара в час. В результате автоматизации была установлена дополнительная автоматика, частотные преобразователи, а также датчики, которые контролируют работу линии и при достижении определенной температуры отключают процесс поступления пара, а когда температура опускается до нормативного значения, автоматика запускает весь цикл работы вновь. Это процесс позволил сэкономить 980 кг пара в час и 35 кВт*ч электроэнергии.

Фактический экономический эффект за второй квартал составил 37 т у.т. Всего же ожидается получить экономию в размере 389 т у.т. Фактические затраты предприятия на автоматизацию линии стерилизации молока составили более 68 тыс. рублей.

В прошлом году комбинат сделал упор на модернизацию тепловой изоляции запорной арматуры, как в котельной, так и в цехах (консервный цех и цех сухого обезжиренного молока). Для модернизации тепловой изоляции были использованы многослойные быстросъемные чехлы из пропитанной силиконом стеклоткани и наполнением из минеральной ваты. Быстросъемная изоляция позволяет производить многократный (не менее 100 циклов) демонтаж/монтаж изоляции без потери изолирующих качеств. Изоляция легко меняет форму, устойчива к вибрации и может быть установлена горизонтально или вертикально на любом труднодоступном участке.

На реализацию мероприятия по модернизации тепловой изоляции было затрачено более 11 тыс. рублей (134 участка), фактический экономический эффект с момента внедрения составил уже более 130 т у.т.

ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» (МКК) является одним из ведущих предприятий Беларуси в молочной отрасли. Комбинат оснащен высокопроизводительным оборудованием и на протяжении многих лет лидирует в сохранении высочайшего качества своей продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2022
валюта курс
EUR 2.6067
USD 2.5665
RUB 4.4503
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6214 +0.0147
USD 2.5854 +0.0189
RUB 4.4177 -0.0326
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6340 2.6500
USD 2.5800 2.5850
RUB 3.5000 4.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 26.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0250 1.0360
EUR/RUB 61.0000 75.0000
USD/RUB 59.5000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте