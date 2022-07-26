Лукашенко прогнозирует "голодную зиму" для ряда стран, назвав основной причиной санкции против Беларуси и России.

"Бездумные санкционные ограничения на удобрения, энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань выживания. Зима близко. И для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима", - заявил сегодня Лукашенко на селекторном совещании по уборочной кампании.

В этой связи он потребовал обеспечить «качество и темпы» уборки зерновых в стране.

"Главные требования на предстоящий уборочный период - качество и темпы. Дисциплина и ответственность должны быть на высочайшем уровне. А с этим, как мне докладывают Комитет государственного контроля и Генеральная прокуратура, не все так гладко", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что многие руководители подготовку к уборочной кампании просто провалили. В отдельных организациях технику даже не начинали ремонтировать.

"Фактически каждый десятый комбайн не готов к работе. Нет механизаторов, говорят. Как нет? Ведь мы еще осенью прошлого года договорились. Не везде работают элеваторы и склады для хранения зерна. Причем такое выяснилось при проверке в каждом четвертом хозяйстве. Приписки по готовности техники и зерносушильных комплексов установлены на 40 сельскохозяйственных предприятиях. Это не просто безответственность со стороны местной власти, это продовольственная диверсия. Именно так это будет расцениваться", - заявил Лукашенко.

Кроме того, практически в каждом втором из проверенных хозяйств установлены факты нарушения технологических регламентов заготовки кормов. В 277 сельхозорганизациях по всем регионам страны темпы уборки трав сдерживаются из-за неисправной техники. Факты низкой готовности установлены в 130 хозяйствах, а в некоторых к ремонту приступили только перед самым началом работ.

Он также потребовал расширить госзаказ за закупку зерна с учетом высококачественного хлебопечения.

"Госзаказ на зерно должен быть безусловно выполнен. Это уже не проблема. По предварительной информации, зерно нынешнего урожая пригодно для высококачественного хлебопечения. Поэтому необходимо сделать закупки в объеме полной потребности, - сказал Лукашенко. - При этом, если зерно качественное и, если нужно, эти закупки сделать с запасом".

Кроме того, нужно создать базу для выполнения программных задач в АПК, заготовить зернофураж для животноводства с учетом требований рационов, обеспечивающих высокий уровень продуктивности по молоку и мясу.