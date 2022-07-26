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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СНИЗИЛСЯ НА 1,6%
13:29 26.07.2022
Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-июне 2022 г. составил 12,4 млрд тонно-километров, или 98,4% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-июне 2022 г. пассажирооборот пассажирооборот составил 738 млн пассажиро-километров, или 97,5% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 102,6 млн человек, или 94,2% к первому полугодию 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области за шесть месяцев текущего года не представлена.
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