Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-июне 2022 г. составил 12,4 млрд тонно-километров, или 98,4% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-июне 2022 г. пассажирооборот пассажирооборот составил 738 млн пассажиро-километров, или 97,5% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 102,6 млн человек, или 94,2% к первому полугодию 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области за шесть месяцев текущего года не представлена.