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ЭКОНОМИКА РБ


ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ ПОДОРОЖАЛИ ПОЧТИ НА ПРОЦЕНТ


13:06 26.07.2022

За неделю, с 18 по 25 июля, предложение квартир в Минске продолжило снижаться, а средняя цена жилья увеличилась на 0,2%.

Как пишет Realt, по сравнению с прошлым понедельником количество объявлений сократилось на 3% - с 14,1 до 13,7 тысячи. Произошло это за счет снятия из базы отдельными столичными агентствами большого числа объявлений о продаже квартир в новостройках в Московском районе.

Из размещавших на прошлой неделе продавцов снизили цены на свои объекты 4% из них, средний размер скидки составлял в среднем от $ 1000 до $3000.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней увеличился на 0,2% и составил $1229. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1321, что также на 0,2% больше, чем неделей ранее.

Число объявлений сократилось практически по всем сегментам. Заметнее всего уменьшилось количество «трешек» (-5% за неделю) и «однушек» (-2%). 2-комнатных квартир стало меньше на 1%, 4-комнатных — столько же, сколько и неделей ранее.

Наиболее значимое снижение числа объявлений отмечалось в Московском районе. Куда менее заметное сокращение предложений также было зафиксировано в Октябрьском, Заводском и Первомайском районах.

В большинстве типов квартир средние цены квадратного метра изменились в пределах +/-0,5%. На фоне остальных выделились только 1-комнатные квартиры, где цены на квартиры выросли в среднем на 0,7%.

Среди районов города динамика цен на квартиры за последние семь дней также по большей части находилась в пределах +/-0,5%. Наиболее существенный рост цен отмечался в Советском и Московском районах, снижение — в Партизанском.
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