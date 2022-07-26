Почти 70% поступающих в Белорусский государственный университет имеют суммарный балл выше 300.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования Беларуси, завершился прием документов на бюджетную форму обучения и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания. На дневную бюджетную форму обучения подано 3721 заявление абитуриентов при плане приема 2175. Средний конкурс составил 1,7 человека на место. Число абитуриентов, участвующих в общем конкурсе и имеющих суммарный балл выше 300, - 67%. Среди этих абитуриентов 100 человек имеют 100-балльный результат по ЦТ.

Среди подавших документы 79 победителей международных и республиканских олимпиад, зачисляемых без экзаменов. Окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием - 928, это 25% от общего числа подавших документы. Среди подавших документы также 1531 человек (что составляет 41%) окончили лицеи и гимназии.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, сложились следующие конкурсы: дизайн (направление - коммуникативный) - 10,8 человека на место при плане приема - 10; дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды) - 5,5 человека на место при плане приема - 10; дизайн (направление - дизайн костюма и тканей) - 4 человека на место при плане приема - 6; правоведение (на сокращенную форму) - 2,7 человека на место, при плане приема - 10.

На заочную бюджетную форму обучения подали документы 362 абитуриента при плане приема 196 человек, конкурс составил 1,85 человека на место. В том числе на сокращенный срок обучения подали документы 200 абитуриента при плане приема 63, конкурс составил 3,2 человека на место.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, наиболее высокий конкурс сложился на специальности "медицинская экология" (на сокращенный срок обучения для выпускников учреждений среднего специального образования) - 4,6 человека на место, "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" (на сокращенный срок обучения для выпускников учреждений среднего специального образования) - 3,6, а также на специальности "правоведение" (на сокращенный срок обучения для выпускников учреждений среднего специального образования) - 3,3.